بالصور.. تويوتا ياريس 2020 هاتشباك ترتبط بشيء غير متوقع مع مازدا 2

واشنطن(صدى):

تويوتا ياريس 2020 هاتشباك الجديدة كلياً قادمة خلال العام الجاري ، ومن المتوقع إطلاق هذه السيارة الهاتشباك ضمن فعاليات معرض نيوروك للسيارات 2019 في شهر ابريل القادم إن شاء الله .

نشر موقع Car and Driver معلومات بالاعتماد على تصريحات أدلت بها السيدة Nancy Hubbell ، التي تشغل منصب ناطق رسمي لدى شركة تويوتا اليابانية ، التي أكدت قدوم سيارة تويوتا ياريس 2020 هاتشباك جديدة كلياً إلى الأسواق .

ولكن موقع Car and Driver يتوقع وبالاعتماد على معلومات غير رسمية أن سيارة تويوتا ياريس 2020 هاتشباك ستكون عبارة عن سيارة مازدا 2 ، ولكن مع شعارات شركة تويوتا .

هذه التوقعات لم تأتي من العدم بالتأكيد فـسيارة تويوتا ياريس 2019 سيدان الحالية تعتمد على سيارة مازدا 2 – Mazda 2 ، فلذلك لا نستبعد أن تعتمد سيارة ياريس هاتشباك 2020 على سيارة مازدا 2 أيضاً .

ميكانيكياً قد تعتمد سيارة تويوتا ياريس هاتشباك 2020 القادمة على محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر يولد قوة 106 حصان (107 حصان اوروبي PS) و 139 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير عادي من 6 سرعات أو قير اوتوماتيك من 6 سرعات ، لتمتلك نفس المواصفات الميكانيكية المتوفرة في نسختها السيدان الحالية .

يجدر الإشارة إلى أن سيارة تويوتا ياريس 2019 السيدان التي تّغير اسمها ليصبح تويوتا ياريس iA في شهر مارس من عام 2018 الماضي ، حصلت هذه السيارة السيدان اليابانية من على تصميم خارجي يتضمن ؛ شبك امامي جديد بهوية هجومية ، تحيط به مصابيح امامية جديدة ، وتم تصغير حجم مصابيح الضباب الامامية ، ولكن بالشكل عام كانت السيارة تحمل هوية محافظة من طراز تويوتا ياريس السابق .

حالما تتوفر معلومات رسمية عن سيارة ياريس هاتشباك 2020 الجديدة كلياً القادمة سيتم نشرها .

ملاحظة : الصور المرفقة ضمن هذا الخبر لسيارة تويوتا ياريس 2019 سيدان التي تحمل اسم تويوتا ياريس iA .