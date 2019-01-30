الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار بعدة مناطق في المملكة

نايف السالم(صدى):

أشارت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى عدة مناطق لتكون السحب الرعدية الممطرة في المملكة منها المدينة المنورة ينبع، العيص، والاكحل، اليتمة، مهد الذهب، الحناكية، الرايس.

وأوضحت أن بداية الحالة في الساعة 13 ونهايتها في الساعة 20 مساء اليوم الأربعاء.