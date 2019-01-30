صافيناز تستعرض قوامها الممشوق

الخميس 31
يناير
صافيناز تبا صفقه من ملقاط وتتعدل
نفس الوب القرني في السماجه اذا انت رجال لاتجلس كل شوي تدخل بحساب وياليت معاد نشوفك تعلق ياقرني عمرك في الثلاثين والعقل الله يخلف بس
يا دجاجه ..يا جحش …يا جرو…أختار الي تبا كلها راكبه علاك… ما ني القرني..بلاش تظلم الرجال يالدلخ
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ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 12 ساعة
صافيناز تبا صفقه من ملقاط وتتعدل
القرني الله يقلعك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
نفس الوب القرني في السماجه اذا انت رجال لاتجلس كل شوي تدخل بحساب وياليت معاد نشوفك تعلق ياقرني عمرك في الثلاثين والعقل الله يخلف بس
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 10 ساعات
يا دجاجه ..يا جحش …يا جرو…أختار الي تبا كلها راكبه علاك… ما ني القرني..بلاش تظلم الرجال يالدلخ