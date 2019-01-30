تفاصيل اللائحة الجديدة للنقل التعليمي.. شروط صارمة على السائق والمشغل

علي القحطاني(صدى):

تناقش وزارة النقل العام لائحة جديدة لنشاط النقل التعليمي بهدف تعزيز أمن وسلامة الطلاب تمهيداً لإعتمادها ، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة .

ومن المقرر أن تتضمن اللائحة شروط جديدة على المشغل والسائق ، منها أن يكون السائق حامل لشهادة الكفاءة المهنية ، وحاملا لرخصة قيادة ، وأن يكون مدرب للتعامل مع الحالات الطارئة والتعامل مع مجموعات .

كما تلزم اللائحة متعهدي خدمة النقل المدرسي بتدريب السائقين على القيادة الآمنة بالتعاون مع شركة ” تطوير ” والتي دربت بالفعل 12 ألف سائق .

وتلزم اللائحة المتعهدين بإشتراطات صارمة لتشغيل السائقين ، منها أن يكون من المواطنين ويجتاز الكشف الطبي مع تزويد الشركة بما يفيد بخلوه من السوابق ، وأن يكون حاملاً رخصة سائق عمومي سارية المفعول .