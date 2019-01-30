رئاسة شؤون الحرمين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن توفر وظائف شاغرة بالمراتب ” 6 ، 8 ، 10 ،11، 12 ، 13 ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

1- مدير عام الدراسات والمشاريع – (مكة المكرمة) (المرتبة 13).

2- مدير معهد المسجد الحرام – (مكة المكرمة) (المرتبة 12).

3- مدير عام الميزانية – (مكة المكرمة) (المرتبة 12).

4- أمين مكتبة مشرف – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

5- مدرس (مكة المكرمة) – (المرتبة 11) .

6- مدرس (مكة المكرمة) – (المرتبة 11).

7- مدير إدارة المشتريات – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

8- مصمم نظم أول – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

9- رئيس أمانة الصندوق – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

10- أخصائي مكتبات – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

11- مفتش إداري – (المدينة المنورة) (المرتبة 10).

12- أمين مستودع – (مكة المكرمة) (المرتبة 10).

13- رئيس أمانة صندوق – (المدينة المنورة) (المرتبة 10).

14- طبيب – (مكة المكرمة) (المرتبة 8).

15- خطاط – (مكة المكرمة) (المرتبة 6).

واشترطت توفر ” المؤهل العلمي – الجامعي – والخبرات العملية ” المناسبة لشغل الوظيفة، علماً بأن أخر موعد لتقديم الطلبات هو من 13 / 6 / 1440 هـ .

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمراسلة الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة مع إرفاق السيرة الذاتية، وبيان الخدمات، من خلال الرابط التالي: هنا