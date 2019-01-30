رئاسة شؤون الحرمين تعلن عن توفر وظائف شاغرة
كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن توفر وظائف شاغرة بالمراتب ” 6 ، 8 ، 10 ،11، 12 ، 13 ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:
1- مدير عام الدراسات والمشاريع – (مكة المكرمة) (المرتبة 13).
2- مدير معهد المسجد الحرام – (مكة المكرمة) (المرتبة 12).
3- مدير عام الميزانية – (مكة المكرمة) (المرتبة 12).
4- أمين مكتبة مشرف – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).
5- مدرس (مكة المكرمة) – (المرتبة 11) .
6- مدرس (مكة المكرمة) – (المرتبة 11).
7- مدير إدارة المشتريات – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).
8- مصمم نظم أول – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).
9- رئيس أمانة الصندوق – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).
10- أخصائي مكتبات – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).
11- مفتش إداري – (المدينة المنورة) (المرتبة 10).
12- أمين مستودع – (مكة المكرمة) (المرتبة 10).
13- رئيس أمانة صندوق – (المدينة المنورة) (المرتبة 10).
14- طبيب – (مكة المكرمة) (المرتبة 8).
15- خطاط – (مكة المكرمة) (المرتبة 6).
واشترطت توفر ” المؤهل العلمي – الجامعي – والخبرات العملية ” المناسبة لشغل الوظيفة، علماً بأن أخر موعد لتقديم الطلبات هو من 13 / 6 / 1440 هـ .
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمراسلة الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة مع إرفاق السيرة الذاتية، وبيان الخدمات، من خلال الرابط التالي: هنا
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