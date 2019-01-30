بالفيديو.. لاعبو قطر مجنسون وجمهورهم مجنس فماذا بقي من الأصل في شرق سلوى!

نواف السالم(صدى):

يحتوي منتخب قطر على لاعبين مجنسين لا ينتمون بأي شكل من الأشكال إلى الشعب القطري؛ جلبهم ” تنظيم الحمدين ” للعب باسمه متجاهلًا أبناء وطنه.

وأظهر مقطع فيديو، احتفالات للجماهير القطرية التي اتضح أنها لا تتحدث اللغة العربية، بفوز قطر أمس الثلاثاء في بطولة كأس آسيا 2019 وتأهلها للنهائي؛ ليكشف أنها خاوية إلا من المرتزقة الذين يحاولون إنشاء دولة.