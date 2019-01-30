بالفيديو.. لاعبو قطر مجنسون وجمهورهم مجنس فماذا بقي من الأصل في شرق سلوى!
يحتوي منتخب قطر على لاعبين مجنسين لا ينتمون بأي شكل من الأشكال إلى الشعب القطري؛ جلبهم ” تنظيم الحمدين ” للعب باسمه متجاهلًا أبناء وطنه.
وأظهر مقطع فيديو، احتفالات للجماهير القطرية التي اتضح أنها لا تتحدث اللغة العربية، بفوز قطر أمس الثلاثاء في بطولة كأس آسيا 2019 وتأهلها للنهائي؛ ليكشف أنها خاوية إلا من المرتزقة الذين يحاولون إنشاء دولة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43095 ] نشر منذ 12 ساعة
مهما كان
ماصار على أرض الملعب من الجماهير ورمي باالحذاء
هذا عيب والله عيب
هذي مو أخلاقنا ولا ديننا يأمرنا بهذا الشي
زائر[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 12 ساعة
…………
محايد[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 12 ساعة
لاكن 4 صفر ابلغ رد من العنابي في مرمي الابيض
kkkk[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 12 ساعة
انقلع ولاتسوي فيها ابو روح رياضية
يستاهلون النعال زي ماتستاهل انت 👟👟
روميو[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا تعامل …….
بسيط123[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 12 ساعة
ونشتغل على تطوير أنفسنا في كل شيء أحسن من انتقاص الغير والسخرية التي لا تبني شيئاً – الله يصلح الأحوال
kkkk[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 12 ساعة
انا اقصد بتعليقي
kkkk[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 12 ساعة
😈😈😈😈
kkkk[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 12 ساعة
اعتقد عرفت نفسك 🤣🤣🤣 يا…[email protected]😉
رااايق[ عدد التعليقات: 6370 ] نشر منذ 11 ساعة
يااا محايد ***!!!!
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على فكرة ترى ماهو فخر لقطر أنهم فازوا بمجنسين و تجنيس مؤقت على الإمارات **!!!
خليجي 2020[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 11 ساعة
عندي احساس قوي ان العنابي سوف يقلب الطاولة علي مصارعي الساموري كما قلبو الطاولة من قبل علي المنتخب الكوري الجنوبي
البكري[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 10 ساعات
الميدان ياحميدان العنابي فريق يستحق الشكر والتقدير والثناء معظم لاعبينه من مواليد قطر ومثل ما هما حولنا نقلل من قيمة المنتخب القطري الرائع الذي اذاقنا واذاق الامارات مرارت الهزيمة مبروووووك الف للعنابي بابنائه اللذين ولدو على ارضه وتربو على ترابه ورضعو من خيره قال الشاعر واذا اتتك مذمتي من ناقص…..فهي الشهادة لي بأني كامل
انشاء الله الكاس عنابي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههههههه ,,
,, لا غرابه فهاالجنسيات المشجعه يشجعون ابناء اوطانهم اللاعبين ، وليس قطر بحد ذاتها ,,
,, الظاهر انهم افارقه دونقا بونقا ,,
,, والله اعلم ,,
كويتي[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 9 ساعات
استبشرت خيرا بمنتخب الامارت بعد فوزه علي الكنغر الاسترلي القوي استغربت الانتكاسة وهبوط المستوي وعدم استطاعته مجارت منتخب العنابي كنت اتمني زوران ان يدرب منتخب الابيض لاكن ماشاء الله قدر وكان وهاردلك للابيض ومبروك للعنابي
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 5 ساعات
عدد سكان العلياء 😁
أبو ريان[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلاشي انتقاص وسخريه من المنتخب القطري منتخب يستاهل مادخل مرماه اي هدف وسجل ١٤ هدف وحنا نعيد ونزيد تجنيس تجنيس كل المنتخبات تجنس