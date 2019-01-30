” المواصفات ” تقدم نصيحة هامة قبل شراء الأحذية

عادل الحربي(صدى):

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رسائل توعوية للمستهكلين حول الطريقة المثالية لإختبار الحذاء والتأكد من مناسبته قبل إتمام عملية الشراء .

وأكدت الهيئة على ضرورة إختبار الحذاء في ثلاثة أوضاع للتأكد من كونه حذاء مريح ، وهي الوقوف والجلوس والحركة ، فضلاً عن التأكد من جودة خامته .