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” المواصفات ” تقدم نصيحة هامة قبل شراء الأحذية

” المواصفات ” تقدم نصيحة هامة قبل شراء الأحذية
عادل الحربي(صدى):

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رسائل توعوية للمستهكلين حول الطريقة المثالية لإختبار الحذاء والتأكد من مناسبته قبل إتمام عملية الشراء .

وأكدت الهيئة على ضرورة إختبار الحذاء في ثلاثة أوضاع للتأكد من كونه حذاء مريح ، وهي الوقوف والجلوس والحركة ، فضلاً عن التأكد من جودة خامته .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة

الله يجزاكم خير شوفو حتى الشراب يتأكد الواحد انو مو ملبوس من قبل يشم ريحته عشان يكمل الايبداع اللي عندكم

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