” المواصفات ” تقدم نصيحة هامة قبل شراء الأحذية
نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رسائل توعوية للمستهكلين حول الطريقة المثالية لإختبار الحذاء والتأكد من مناسبته قبل إتمام عملية الشراء .
وأكدت الهيئة على ضرورة إختبار الحذاء في ثلاثة أوضاع للتأكد من كونه حذاء مريح ، وهي الوقوف والجلوس والحركة ، فضلاً عن التأكد من جودة خامته .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43095 ] نشر منذ 13 ساعة
تمام👍
لايوجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يجزاكم خير شوفو حتى الشراب يتأكد الواحد انو مو ملبوس من قبل يشم ريحته عشان يكمل الايبداع اللي عندكم