إيسكو يشعر بخيبة أمل بعد استبعاده 

ماجد محمد(صدى):

يسعى نجم نادي ريال مدريد الإسباني إيسكو الاركون، للخروج من أزمته داخل النادي الملكي قريباً، حيث أن مشاركاته في مباريات الفريق ستتراجع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ولم يقدم إيسكو أي جديد حتى الآن في سعيه نحو تحسين أداءه الذي شهد تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة.

وتلقى اللاعب الإسباني الشاب، صدمة كبيرة خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام منافسه إسبانيول عندما قرر مدربه سانتياجو سولاري، عدم الدفع به كبديل في الشوط الثاني من اللقاء.

وشعر إيسكو بخيبة أمل كبيرة على إثر استبعاده من المشاركة في تلك المباراة، كما أكدت أن ذلك اللقاء كان ثاني المباريات التي يغيب فيها إيسكو عن الظهور مع ريال مدريد خلال الجولات الثلاث الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني ” الليجا “.