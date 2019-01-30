3 حيل تجميلية بسيطة من الطبيعة تجعلك أجمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

دائما تحمل الطبيعة الكثير من الأسرار التجميلية، والتي أصبحت الكثير من النساء تفضلها في العناية ببشرتها وشعرها، لأنها من الوسائل الآمنة، التي تحافظ على صحة الجلد والشعر، وليس لها أي مضاعفات جانبية.

وفي هذا الصدد كشفت خبيرة التجميل الهندية أرميشا ، عن بعض الحيل الطبيعية، للعناية بجمالك، والتي لن تكلفك الكثير، فكلها مواد موجودة في مطبخك.

ومن هذه الحيل :

– كوب من الكركديه

تناولي الكركديه، لأنه من المشروبات التي تعزز لون الجلد، وتجعله ورديا وصحي الطلة، كما أنه يساعد على طرد السموم من جسمك.

– بودرة الأطفال

إذا كان شعرك يبدو زيتي الملمس والشكل، فضعي القليل من بودرة الأطفال على يديك، واربتي بها على شعرك، فستمتص البودرة الموجودة على يديك الزيوت من شعرك.

– قشر الموز

يمكن لقشر الموز أن يفعل المعجزات على جلدك، وخصوصا مع تلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الداكنة، فقط افركي قشرة الموز الطازجة على وجهك لمدة 5 دقائق، وهذا سيساعد على تحسين الدورة الدموية بالوجه وبالتالي يجعلك تبدين مشرقة الوجه.