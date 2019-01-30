أمير الشمالية يرأس اجتماع ” الارتقاء بالخدمات وتعزيز السلامة والامتثال البيئي “

فيصل العنزي(صدى):

‏‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة, اجتماع “الارتقاء بالخدمات وتعزيز السلامة والامتثال البيئي” .

وناقش الاجتماع سبل الإرتقاء بمدن ومحافظات المنطقة لتكون مدنا ذكية وبخدمات وبني تحتية ذات جودة عالية تسهم في تحفيز التنمية وترفع من مستويات العيش الكريم بما تحتويه من مخططات حضرية وخدمات تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية ومن ذلك الساحات العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة وملاعب الاحياء الرياضية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة .

كما بحث الاجتماع تحقيق بيئة صحية آمنة من خلال تعزيز السلامة المرورية والحد من الثلوث .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية ارتباط المشاريع التنموية ذات الصلة بمستهدفات رؤية 2030 واحتياجات المنطقة مع التركيز على تحقيق الفاعلية والكفاءة والاستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي الذي يلمسه المواطن والمقيم مشدداً على أهمية رفع كفاءة وفاعلية البنى التحتية والمرافق العامةالمنطقة ،واستكمال مشاريع البنى التحتية ، وتحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات المفتوحة وكذلك رفع مستوى الامتثال البيئي.

وشدد سموه على أهمية إعداد البحوث العلمية في المنطقة لاسيما في مواضيع المشهد الحضري ، والسلامة المرورية ،والبحوث البيئة واستخدام المقاييس ومؤشرات الاداء المعتمدة مع الحرص على رقمنة التخطيط والمتابعة , منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من عناية واهتمام بكل ما يهم المواطن الكريم من خلال تنمية المجتمع وتطويره والنهوض به من أجل توفير الحياة الكريمة .

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .