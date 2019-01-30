بالفيديو.. رفضت العمل بالخارج.. أول سعودية حاصلة على الدكتوراه تروي أهم محطات حياتها

نايف السالم(صدى):

تُعد الدكتورة ابتسام بنت عبد الرحمن البسام، أول سعودية حاصلة على الدكتوراه من الجامعات الغربية، وأول عميدة لكلية البنات بالرياض، كما قامت برفض العمل في الخارج؛ لأجل خدمة وطنها، فهي نموذج للمرأة السعودية التي أثبتت أنها قادرة على تقلد المناصب بمخنلف المجالات.

وعن ذلك، قالت الدكتورة ” ابتسام ” : ” حصلت على الدكتوراه في سن صغيرة، وتولت عمادة كلية الآداب للبنات بالرياض عند تأسيسها عام 1983، وأسست أكاديمية الملك فهد في العاصمة البريطانية لندن وأصبحت أول عميدة للأكاديمية ” .

وأوضحت خلال حديتها مع برنامج ” وينك ” المُذاع على روتانا خليجية، أنها استمرت في الأكاديمية لمدة 10 سنوات، وانضمت بعدها لـ ” اليونسكو ” ؛ لتكون أول موظفة من دول التعاون الخليجي تلتحق بهذه المنظمة الكبرى.

وتحدثت الدكتورة ” ابتسام ” عن المواقف التي عاصرتها ولم تنساها، حيث ذكرت أنه كان هناك اندهاشًا ببريطانيا؛ لأن الانطباع هناك عن المرأة السعودية أنها منغلقة، وبأحد المرات دخل لورد انجليزي عليها الأكاديمية قائلاً: ” أول مرة أشاهد في حياتي امرأة سعودية تدير مؤسسة بها رجال بريطانيون ” .

وعلى الرغم من ولادتها في عنيزة بالقصيم إلا أنها لا تتحدث اللهجة القصيمية، حيث أشارت إلى أنها عاشت ببلدان عربية بسبب ظروف عمل والدها، وهذا هو سبب تحدثها باللهجة المصرية، إلا أن والدها كان يحرص دائمًا على زرع الوطنية في نفوسهم، فكان يقول لهم دوماً: ” المملكة هي مصدر الخير لنا ” .

يُذكر أن الدكتورة ” ابتسام ” هي ابنة الدبلوماسي البارز عبدالرحمن البسام، الذي بدأ حياته الدبلوماسية مستشارًا لشؤون الجامعة العربية بسفارة المملكة في القاهرة، ثم سفيرًا للمملكة في باكستان، ثم أول سفير سعودي بتونس، ثم وكيلاً لوزارة الخارجية، ثم سفيراً باليونان التي توفي فيها وهو على رأس عمله.