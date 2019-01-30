” مارسيال ” يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير بريطانية أن اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال، لن يرحل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ وذلك بعد أن قرر تجديد تعاقده معه لمدة 5 سنوات قادمة.

حيث توصل وكيل أعمال ” مارسيال ” لصيغة نهائية للتعاقد الجديد مع إدارة مانشستر يونايتد، ومن المقرر أن يتم التوقيع على العقد هذا الأسبوع، ليمتد عقده حتى عام 2024.

من الجدير بالذكر أن ” مارسيل ” سجل 46 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد في 161 مباراة لعبها مع الفريق، منذ انضمامه له في سبتمبر 2015 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.