صورة لعبدالمجيد المنصور وعموري تغضب جمهور النصر

نواف السالم(صدى):

تداول جمهور نادي النصر، صورة تجمع بين عضو لجنة المسابقات عبد المجيد المنصور ولاعب نادي الهلال الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” .

واشتد غضب جمهور النصر من الصورة، في الوقت الذي تشتد فيه أزمة نقل مباراة العالمي مع أحد؛ فيما لم تتأكد ” صدى ” من صحة الصورة أو تاريخ التقاطها.

وكان قد أكد صالح التويجري نائب رئيس لجنة المسابقات المستقيل، على عدم علمهم بقرار نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة، مشددًا على أن لديهم الشجاعة للاعتراف بذلك إذا كانوا هم من قرَّروا.