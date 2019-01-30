ضم ” جيوفينكو ” للهلال براتب 10 مليون يورو سنويا
كشفت قناة IFTV ” ” الايطالية، أن نادي الهلال سوف ينهي إجراءات ضم الإيطالي سباستيان جيوفينكو، نجم يوفينتوس لمدة 3 سنوات؛ وذلك براتب سنوي يبلغ 10 مليون يورو .
يُذكر أن إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، كان قد عقدت إجتماع مع وكيل ” جيوفينكو ” بالرياض خلال الاسبوع الماضي؛ وذلك لإنهاء إجراءات إنتقال اللاعب بصفة نهائية للهلال, خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
ابو فهد[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 13 ساعة
ربع مليار ريال سنوي يعني راتبه والله انه حرام المفروض يصرف المبلغ في محله مو في لاعب يمكن يفشل
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 13 ساعة
يالطيف -المبالغه والهدر في المال عواقبه وخيمه-بغض النظر عن الرياضه او اي مجال اخر-
متقاعد[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 13 ساعة
اللهم تصيبه برباط صليبي
من اول لقاء له يارب حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
قسمآ بالله أني جالس أتلقى غرامات مروريه بسبب أني ماني قادر اصلح السيار واجدد استمارتها وافحصها والمرور
م يبحث ألأ عني وعن أشكالي من الضعوف والمساكين