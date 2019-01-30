ضم ” جيوفينكو ” للهلال براتب 10 مليون يورو سنويا

نواف السالم(صدى):

كشفت قناة IFTV ” ” الايطالية، أن نادي الهلال سوف ينهي إجراءات ضم الإيطالي سباستيان جيوفينكو، نجم يوفينتوس لمدة 3 سنوات؛ وذلك براتب سنوي يبلغ 10 مليون يورو .

يُذكر أن إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، كان قد عقدت إجتماع مع وكيل ” جيوفينكو ” بالرياض خلال الاسبوع الماضي؛ وذلك لإنهاء إجراءات إنتقال اللاعب بصفة نهائية للهلال, خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.