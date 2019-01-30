أخذت عينة من سائله المنوي.. امرأة تخدع رجلا ثريا وتنجب ابنة بالتلقيح الصناعي

لندن (صدى):

أقدمة امرأة بريطانيا على خداع شريكها السابق وهو رجل أعمال، عن طريق تزوير توقيعه، ثم تمكنت من الحصول على عينة مخزنة من سائله المنوي، وأنجبت ” ابنة ” عن طريق التلقيح الصناعي.

وعن التفاصيل، قامت السيدة بخداع الطاقم الطبي في مصحة راقية بالعاصمة لندن، وأكدت لهم أن الرجل وافق على استخدام سائله المنوي لأجل التلقيح وانجبت ” الأبنة ” .

وعن ذلك، يقول ” الأب ” أنه يعيش مأساة منذ أعوام؛ بسبب ابنته البالغة من العمر سبع سنوات، بالنظر إلى الظروف الغريبة التي جاءت فيها إلى الحياة.

يُذكر أن ” الأب ” قام برفع دعوى قضائية على المستشفى الذي أعطى سائله المنوي بناء على التوقيع المزور، وطالب بتعويض ضخم بالجنيه الأسترليني، لمساعدته في الإنفاق على تربية ابنته.

وقامت المحكمة برفض هذا الطلب، واعتبروه غريبًا؛ وذلك لأنه ينظر إلى علاقة الآباء بأبنائهم بمثابة مسؤولية مالية فقط.