أخذت عينة من سائله المنوي.. امرأة تخدع رجلا ثريا وتنجب ابنة بالتلقيح الصناعي
أقدمة امرأة بريطانيا على خداع شريكها السابق وهو رجل أعمال، عن طريق تزوير توقيعه، ثم تمكنت من الحصول على عينة مخزنة من سائله المنوي، وأنجبت ” ابنة ” عن طريق التلقيح الصناعي.
وعن التفاصيل، قامت السيدة بخداع الطاقم الطبي في مصحة راقية بالعاصمة لندن، وأكدت لهم أن الرجل وافق على استخدام سائله المنوي لأجل التلقيح وانجبت ” الأبنة ” .
وعن ذلك، يقول ” الأب ” أنه يعيش مأساة منذ أعوام؛ بسبب ابنته البالغة من العمر سبع سنوات، بالنظر إلى الظروف الغريبة التي جاءت فيها إلى الحياة.
يُذكر أن ” الأب ” قام برفع دعوى قضائية على المستشفى الذي أعطى سائله المنوي بناء على التوقيع المزور، وطالب بتعويض ضخم بالجنيه الأسترليني، لمساعدته في الإنفاق على تربية ابنته.
وقامت المحكمة برفض هذا الطلب، واعتبروه غريبًا؛ وذلك لأنه ينظر إلى علاقة الآباء بأبنائهم بمثابة مسؤولية مالية فقط.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 14 ساعة
مجرمون نصابون كذابون مخادعون .. عليهم من الله مايستحقون ,,
,, ليس بعد الكفر ذنب ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43096 ] نشر منذ 13 ساعة
الأنثى إذا حطت شي في بالها
تجيبه يعني تجيبه😂😂😂😂
kkkk[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 13 ساعة
اللي يسمعك يقول انك خبير درجة اولى في الحريم وانت في مخك بصلة 🤣🤣
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 13 ساعة
اعتقد لاحظة على شريكها السابق بعض الصفات التي تتمناها في ابنها المستقبلي ولم تجد الا هذه الطريقه-
لاوازع من دين لديهم وقد تحكم تصرفاتهم احيانا الاخلاق-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43096 ] نشر منذ 13 ساعة
ههههههههه
ياkkkk
خلك مطارد ورى المعلقات
وليتهم معطينك وجه😂😂😂😂😂😂😂😂
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمدلله على نعمة الاسلام