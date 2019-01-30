سيارة صغيرة من أودي قادمة لكي تنافس تسلا موديل Y

منذ سنوات ونحن نخبركم أن جميع صناع السيارات يركزون على إنتاج سيارات كهربائية بالكامل ، واليوم سنتحدث ولأول مرة عن سيارة صغيرة من اودي قادمة لكي تنافس تسلا موديل Y لتمثل فئة أقل من سيارة اودي اي ترون – Audi e tron 2020 .

سنتحدث عن معلومات جديدة نشرها موقع AutoExpress ، أشارت إلى أن الصانع الألماني اودي يخصص لصنع سيارة صغيرة الحجم من فئة سيارات SUV كهربائية بالكامل ، والصدمة كانت عندما رجحت هذه المعلومات الغير رسمية إطلاق هذه السيارة الجديد في وقت قريب جداً ، قد يكون في شهر مارس القادم ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019 .

وأضافت هذه المعلومات الأولية أن صغيرة اودي E Tron ستعتمد على شاصي MEB من مجموعة VW الألمانية المالكة لعلامة اودي .

يرجح خبراء في مجال السيارات أن يكون حجم سيارة صغيرة كهربائية جديدة من اودي قريب من سيارة اودي Q3 2019 الحالية ، التي سبق وجربنا قيادتها .

يبدو أن اودي على عجلة من أمرها فلو صحت هذه المعلومات ستنافس صغيرة E Tron كلاً من ؛ تسلا موديل Y الأمريكية ، و فولفو XC40 السويدية .

وبما أننا نتحدث عن سيارات كهربائية متطورة يتوجب علينا تذكيركم بالمواصفات الميكانيكية لأول سيارة كهربائية إنتاجية من اودي سيارة E Tron 2020 ، تعتمد هذه السيارة الجديدة على محركات كهربائية توفر قوة تتراوح بين 265 كيلوواط (355 حصان) و 300 كيلوواط (402 حصان) ، وتتسارع هذه السيارة الكهربائية بالكامل من 0 إلى 96 كم/س (60 ميل/س) في 5.5 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم/س (124 ميل/س) .

يبدأ سعر اودي e tron 2020 العالمي من 74,800 دولار أمريكي أي ما يعادل 280,500 ريال سعودي ، وفي حال توفر سيارة أصغر منها سيكون سعرها أقل من ذلك مما سيساهم في إنتشارها بشكل أكثر لتنافس في الأسواق التي تشهد في الوقت الراهن إقبالاً هائلاً على سيارات الكروس اوفر بكافة أحجامها وفئاتها .

ملاحظة: الصور المرفقة ضمن هذا الخبر لسيارة audi e tron 2020 .