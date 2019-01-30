” سند محمد بن سلمان ” يجيب عن إستفسار بشأن عدم تحقيق متقدم لنسبة إجتياز الإختبار
أكد برنامج سند محمد بن سلمان على شرط إجتياز المتقدم لإختبار البرنامج بنسبة لا تقل عن 60% وذلك للإستفادة من مساهمات البرنامج المادية والمعرفية .
وأبان أنه في حالة عدم تمكن المتقدم من الحصول على الدرجة المطلوبة يمكنه إعادة الإختبار بعد قراءة النصوص والإستماع للمقاطع .
جاء ذلك على الموقع الرسمي للبرنامج والمخصص للإجابة على أسئلة المستفيدين ، ردً على تساؤل أحد المواطنين الذين لم يتمكنوا من تحقيق نسبة الإجتياز .
الجدير بالذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان والذي أطلقه ولي العهد مؤخراً ، من أبرز البرامج التنموية غير الربحية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر إحتياجاً ، والتسجيل به مستمر للراغبين والمتزوجين حديثاً تحث مظلة “برنامج سند الزواج ” وفقاً لشروطه المقرره .
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رااايق[ عدد التعليقات: 6370 ] نشر منذ 13 ساعة
ما فهمت شي *!!
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يعني اللي يبغي يتزوج و يستفيد من برنامج سند محمد بن سلمان لازم يقدم أختبار ويجتازه *؟!!
زائر[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 8 ساعات
حساب مواطن رقم اثنين
زائر[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 8 ساعات
طلع مثل اختبار قياس