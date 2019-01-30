” سند محمد بن سلمان ” يجيب عن إستفسار بشأن عدم تحقيق متقدم لنسبة إجتياز الإختبار

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج سند محمد بن سلمان على شرط إجتياز المتقدم لإختبار البرنامج بنسبة لا تقل عن 60% وذلك للإستفادة من مساهمات البرنامج المادية والمعرفية .

وأبان أنه في حالة عدم تمكن المتقدم من الحصول على الدرجة المطلوبة يمكنه إعادة الإختبار بعد قراءة النصوص والإستماع للمقاطع .

جاء ذلك على الموقع الرسمي للبرنامج والمخصص للإجابة على أسئلة المستفيدين ، ردً على تساؤل أحد المواطنين الذين لم يتمكنوا من تحقيق نسبة الإجتياز .

الجدير بالذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان والذي أطلقه ولي العهد مؤخراً ، من أبرز البرامج التنموية غير الربحية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر إحتياجاً ، والتسجيل به مستمر للراغبين والمتزوجين حديثاً تحث مظلة “برنامج سند الزواج ” وفقاً لشروطه المقرره .

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