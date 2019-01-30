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  3. ” سند محمد بن سلمان ” يجيب عن إستفسار بشأن عدم تحقيق متقدم لنسبة إجتياز الإختبار

” سند محمد بن سلمان ” يجيب عن إستفسار بشأن عدم تحقيق متقدم لنسبة إجتياز الإختبار

” سند محمد بن سلمان ” يجيب عن إستفسار بشأن عدم تحقيق متقدم لنسبة إجتياز الإختبار
نايف السالم(صدى):

أكد برنامج سند محمد بن سلمان على شرط إجتياز المتقدم لإختبار البرنامج بنسبة لا تقل عن 60% وذلك للإستفادة من مساهمات البرنامج المادية والمعرفية .

وأبان أنه في حالة عدم تمكن المتقدم من الحصول على الدرجة المطلوبة يمكنه إعادة الإختبار بعد قراءة النصوص والإستماع للمقاطع .

جاء ذلك على الموقع الرسمي للبرنامج والمخصص للإجابة على أسئلة المستفيدين ، ردً على تساؤل أحد المواطنين الذين لم يتمكنوا من تحقيق نسبة الإجتياز .

الجدير بالذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان والذي أطلقه ولي العهد مؤخراً ، من أبرز البرامج التنموية غير الربحية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر إحتياجاً ، والتسجيل به مستمر للراغبين والمتزوجين حديثاً تحث مظلة “برنامج سند الزواج ” وفقاً لشروطه المقرره .
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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6370 ] نشر منذ 13 ساعة

ما فهمت شي *!!
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يعني اللي يبغي يتزوج و يستفيد من برنامج سند محمد بن سلمان لازم يقدم أختبار ويجتازه *؟!!

[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 8 ساعات

حساب مواطن رقم اثنين

[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 8 ساعات

طلع مثل اختبار قياس

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