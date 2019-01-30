أبرز إنجازات جيسوس مع الهلال في 26 مباراة

ماجد محمد(صدى):

قاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الهلال في 26 مباراة، منها 20 فوز و4 تعادلات وخسارتين.

وسجل جيسوس 65 وإستقبل 23، كما تصدر الدوري لأنه صاحب أفضل إنطلاقة بتاريخه، وحصد لقب بطل السوبر.

كما يتأهل لربع نهائي كأس الملك وربع نهائي البطولة العربية، ويعتبر جيسوس، 63 عامًا، أحد المدربين البرتغاليين الأكثر شهرة، مواليد 24 يوليو 1954 في أمادورا، البرتغال، بدأ مسيرته كلاعب عام 1969 مع سبورتينغ لشبونة، واعتزل اللعب عام 1989.