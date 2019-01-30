بالصور.. مدير شرطة تبوك يقلد عددا من الضباط رتبهم الجديدة

سعيد العجل(صدى):

قلّد مدير شرطة منطقة تبوك العميد ابراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه بالإدارة اليوم، عدداً من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة،

وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة ” مقدم ونقيب ” .

حيث أوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد/ خالد الغبان بأن الأمر الكريم شمل كلاً من الضباط التالية أسمائهم:

المقدم/ أحمد بن عيد الـعطوي

النقيب/ علي بن مـحمد المسـعـودي

النقيب/ حرب بن يـحي العطوي

النقيب/ عمر بن مسلم العطوي

النقيب/ سلطان بن رجيـبـان الجهني

النقيب/ عبدالكريم بن مـعـيـض الجهني

النقيب/ نواف بن أحمد الحربي

النقيب/ عبدالرحمن بن منصـور البلوي

النقيب/خالد بن حمدان الجهني

النقيب/ محمد بن يوسف الجابري

النقيب/ سلطان بن علي الصبحي

وقد هنأهم سعادته بهذه الثقة الغالية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وحثهـم عـلى التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن.

ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبه وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.