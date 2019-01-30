حساب المواطن يوضح معلومات عن الراتب التقاعدي
أوضح برنامج حساب المواطن ماهية الراتب التقاعدي المقصود في البرنامج ، في إنفوجرافيك خاص بالسؤال والإجابة عليه لتوعية المواطنين .
وأبان البرنامج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أن الراتب المذكور يمثل المبلغ الذي يتقاضاه المواطن شهرياً بعد نهاية سنوات الخدمة سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري .
أبو يزيد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 13 ساعة
جزاهم الله خير …. ماكنا ندري عن هذا الأمر .
١٤٤٠[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 13 ساعة
الراتب مثل الخروف مذبوح تستلمه من المسلخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههههههه الله يسعد مساك اخوي ,,
,, صدقت ورب الكعبه ، بس تراه مذبوح على غير الطريقة الإسلاميه ,,
,, توصيفك هذا هو الوصف الحقيقي للراتب المنتوف من كل جهه من الفواتير الى الضريبه الى جشع التجار الى امور اخرى ، كل جهه تنتظر قسمها من هاالراتب ، حتى الجلد والصوف ماخوذ في المصلخ ، قصدي في البنك ..
,, الله يعيننا ويبدل حالنا بأفضل من هاالحال .. والله نمشيها باالتستر والتقصر عن بعض الامور ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههههههه الله يسعد مساك اخوي ,,
,, صدقت ورب الكعبه ، بس تراه مذبوح على غير الطريقة الإسلاميه ,,
,, توصيفك هذا هو الوصف الحقيقي للراتب المنتوف من كل جهه من الفواتير الى الضريبه الى جشع التجار الى امور اخرى ، كل جهه تنتظر قسمها من هاالراتب ، حتى الجلد والصوف ماخوذ في المصلخ ، قصدي في البنك ..
,, الله يعيننا ويبدل حالنا بأفضل من هاالحال .. والله نمشيها باالتستر والتقصر عن بعض الامور ,,
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 13 ساعة
ابكتن ما ني قادر أبلع الماضوع…
الماضوع صاير تحزيز×تحزيز=300 ريال
شمس الحقيقة[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 11 ساعة
الله اكبر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يعين عباده
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يعين عباده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 10 ساعات
خوش معلومات ,,
,, واضح واضح .. ليش كل هاالكلفه والحبر المسكوب ,,
سعد[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 6 ساعات
والله توني ادري قولو قسم