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حساب المواطن يوضح معلومات عن الراتب التقاعدي

حساب المواطن يوضح معلومات عن الراتب التقاعدي
نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ماهية الراتب التقاعدي المقصود في البرنامج ، في إنفوجرافيك خاص بالسؤال والإجابة عليه لتوعية المواطنين .

وأبان البرنامج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أن الراتب المذكور يمثل المبلغ الذي يتقاضاه المواطن شهرياً بعد نهاية سنوات الخدمة سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري .


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 13 ساعة

جزاهم الله خير …. ماكنا ندري عن هذا الأمر .

[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 13 ساعة

الراتب مثل الخروف مذبوح تستلمه من المسلخ

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 10 ساعات

ههههههههههههه الله يسعد مساك اخوي ,,

,, صدقت ورب الكعبه ، بس تراه مذبوح على غير الطريقة الإسلاميه ,,

,, توصيفك هذا هو الوصف الحقيقي للراتب المنتوف من كل جهه من الفواتير الى الضريبه الى جشع التجار الى امور اخرى ، كل جهه تنتظر قسمها من هاالراتب ، حتى الجلد والصوف ماخوذ في المصلخ ، قصدي في البنك ..

,, الله يعيننا ويبدل حالنا بأفضل من هاالحال .. والله نمشيها باالتستر والتقصر عن بعض الامور ,,

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 10 ساعات

ههههههههههههه الله يسعد مساك اخوي ,,

,, صدقت ورب الكعبه ، بس تراه مذبوح على غير الطريقة الإسلاميه ,,

,, توصيفك هذا هو الوصف الحقيقي للراتب المنتوف من كل جهه من الفواتير الى الضريبه الى جشع التجار الى امور اخرى ، كل جهه تنتظر قسمها من هاالراتب ، حتى الجلد والصوف ماخوذ في المصلخ ، قصدي في البنك ..

,, الله يعيننا ويبدل حالنا بأفضل من هاالحال .. والله نمشيها باالتستر والتقصر عن بعض الامور ,,

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 13 ساعة

ابكتن ما ني قادر أبلع الماضوع…
الماضوع صاير تحزيز×تحزيز=300 ريال

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 10 ساعات

خوش معلومات ,,

,, واضح واضح .. ليش كل هاالكلفه والحبر المسكوب ,,

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 6 ساعات

والله توني ادري قولو قسم

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