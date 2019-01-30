حساب المواطن يوضح معلومات عن الراتب التقاعدي

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ماهية الراتب التقاعدي المقصود في البرنامج ، في إنفوجرافيك خاص بالسؤال والإجابة عليه لتوعية المواطنين .

وأبان البرنامج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أن الراتب المذكور يمثل المبلغ الذي يتقاضاه المواطن شهرياً بعد نهاية سنوات الخدمة سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري .