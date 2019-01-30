سعودي وموقف مع سواق مصر في شوارع القاهرة

الخميس 31
يناير
هههههههه
بياع كلام
هههههههههههههههههه ,,
,, خذ من الهرج الرخيص وخل ,,
القعره أكل خابور كشري 🤣🤣🤣
اذا كنت في خارج بلدك خلك تمام وبعض الاشياء ممكن تتعبك وتتكالب عليك الامور وصعب الخروج منها-
حكيم يا سحاب
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علي العلي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههه
بياع كلام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههههههههههههه ,,
,, خذ من الهرج الرخيص وخل ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههههههههههههه ,,
,, خذ من الهرج الرخيص وخل ,,
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 14 ساعة
القعره أكل خابور كشري 🤣🤣🤣
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 14 ساعة
اذا كنت في خارج بلدك خلك تمام وبعض الاشياء ممكن تتعبك وتتكالب عليك الامور وصعب الخروج منها-
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 12 ساعة
حكيم يا سحاب