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الجوازات ترد على تجديد جواز السفر لولي الأمر في حال المخالفات المرورية  

الجوازات ترد على تجديد جواز السفر لولي الأمر في حال المخالفات المرورية  
علي القحطاني(صدى):

ردت حساب مديرية الجوازات على سؤال أحد متابعيه بشأن تجديد جواز سفر والده الذي عليه مخالفات مرورية، قائلا: ” لو سمحت حابة أطلع جواز سفر لوالدي الذي عليه مخالفات مرورية؟!”.

وقالت مديرية الجوازات عبر حسابها الرسمي علي موقع ” تويتر ” : ” المخالفات المرورية لولي الأمر لا تمنع من إصدار أو تجديد جواز السفر لأحد التابعين “.


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