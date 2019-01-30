الجوازات ترد على تجديد جواز السفر لولي الأمر في حال المخالفات المرورية  

علي القحطاني(صدى):

ردت حساب مديرية الجوازات على سؤال أحد متابعيه بشأن تجديد جواز سفر والده الذي عليه مخالفات مرورية، قائلا: ” لو سمحت حابة أطلع جواز سفر لوالدي الذي عليه مخالفات مرورية؟!”.

وقالت مديرية الجوازات عبر حسابها الرسمي علي موقع ” تويتر ” : ” المخالفات المرورية لولي الأمر لا تمنع من إصدار أو تجديد جواز السفر لأحد التابعين “.