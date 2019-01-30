هيئة المهندسين تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن توفر وظائف شاغرة لديها بمسمى مأمور ضبط، مطالبةً من تنطبق عليه شروط شغل هذه الوظيفة ولدية القدرة على القيام بمهامها ويحمل مؤهل جامعي للتخصص المناسب للوظيفة التقديم لها مع العلم أن المهام التشغيلية تتمثل في العمل على تطبيق اشتراطات الرقابة وخطط التفتيش الميدانية.

وأكدت الهيئة على ضرورة إعداد التقارير الرقابية والجولات التفتيشية ومتابعة ما يستجد من مهام والقيام بالجولات الدورية والتفتيشية والتأكد من التزام الجهات والأفراد بنظام مزاولة المهن الهندسية؛ فضلًا عن ضبط المخالفين للنظام وتحرير المخالفات وإعداد محاضر الضبط الخاصة بذلك واستقبال البلاغات ومباشرة المواقع واتخاذ الاجراءات المناسبة والتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المختصة بحسب الأحول وإعداد التقارير اللازمة.

وأضافت: تطبيق العقوبات على المخالفين بعد صدور قرارات لجنة النظر في المخالفات المهنية وإعداد تقارير دورية بإنجازات الادارة والاقتراحات لتطويرها ورفعها للمدير المباشر والقيام بأية أعمال يكلف بها من المدير المباشر؛ بينما من ضمن الشروط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص مناسب (يفضّل تخصص هندسي) والانضباط في المواعيد والتركيز والمنطقية في التفكير وأن يكون المتقدم هادئ الطباع وغير انفعالي.

وشددت على القدرة على مواجهة المواقف الحرجة بحكمه وقدرة عالية على كتابة التقارير الفنية وتحليلها وإجادة استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة؛ بينما سيتم التقديم على هذه الوظائف حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 6 فبراير 2019.