بالصور.. مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي برؤساء المراكز التوجيهية

إبراهيم الزهراني(صدى):

التقى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري برؤساء المراكز التوجيهية في جبل عرفة وجبل النور وجبل ثور ومكتبة مكة المكرمة ومقبرة المعلاة والجعرانة تزامناً مع بدء الخطة التشغيلة للعمل في المراكز التوجهية لموسم العمرة هذا العام ١٤٤٠ .

وأكد فضيلته على العاملين بأهمية القيام بالدور الميداني والتوعوي والتوجيهي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي من أجله وجه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بتشغيل المراكز التوجيهية التي يرتادها الزوار والمعتمرون خلال موسم العمرة في مكة المكرمة.

وتأتي هذه الخطة في سياق تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وامتدادا لرؤية المملكة 2030.