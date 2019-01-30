بالصور.. أمير الشرقية يفتتح مشروع تطوير وسط العوامية 

فيصل العنزي(صدى):

أفتتح صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز صباح اليوم الاربعاء الموافق 24/5/1440هـ ، مشروع تطوير وسط العوامية بمحافظة القطيف، والذي يعتبر من أهم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة.

وكان في استقبال سموه لدى وصول لمقر المشروع معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومحافظ محافظة القطيف الاستاذ خالد بن عبدالعزيز الصفيان وكبار قيادات الأمانة والوجهاء والأعيان في محافظة القطيف وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وفور وصول سموه لمقر المشروع قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح مشروع تطوير وسط العوامية ، بعد ذلك قام سموه بالتجول على اركان المشروع حيث استمع الى شرح موجز من قبل معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن ابرز مقومات المشروع ومكوناته ومدة انجازه .

بعدها توجه سمو امير المنطقة الشرقية لمقر الحفل حيث ألقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كلمة قال فيها :

في البدء أتقدم لسموكم الكريم بخالص الشكر والامتنان على تفضلكم بافتتاح هذا المشروع الحلم الذي تحول إلى واقع ماثل أمامنا يشير إليه كل محب للتطور والنمو بالإعجاب والانبهار.

وأذكر الحاضرين بأنه وفي نفس هذا المكان قبل أقل من عام عشنا فرحة عندما وضعتم حفظكم الله حجر الأساس لهذا المشروع، والآن نحن نعيش فرحة أخرى مضاعفة وذلك بمناسبة افتتاح هذا الصرح الذي سيكون بإذن الله منارة من المنارات الثقافية ويلبي طموح أهل المنطقة ويوفر بيئة ترفيهية هادفة تستحضر عراقة الماضي وحلم المستقبل.

واليوم أجدها فرصة مناسبة لأن أشير بكل فخر واعتزاز إلى التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في هذا العهد الميمون بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اللذان وضعا حفظهما الله في مقدمة أولوياتهما الاهتمام بتنمية وتطوير الإنسان والحرص على توفير بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية صحية، واشار الجبير إن هذا المشروع يعتبر جوهرة من جواهر فنون العمارة التراثية بمنطقة القطيف بأبراجه العالية والبيت التراثي وساحاته الفسيحة وأسواقه الشعبية وعدد من المعالم التي تعيد إلى الأذهان الكثير من الذكريات لسكان القطيف، كما يضم في جوانبه المركز الثقافي الذي أضفى عليه لمسة عصرية ، ومع ذلك فإن أهمية هذا المشروع لا تتوقف عند بعده المعماري والهندسي فحسب، بل تتجاوزه إلى ترسية مفهوم جديد من المشاركة الفاعلة للمواطنين في رسم ملامح التنمية، فقد شارك أهالي وأبناء محافظة القطيف في مراحل تصميم المشروع كما شاركوا بفاعلية في التنفيذ.

وقد كان لحرص سموكم الكريم وسمو نائبكم حفظكما الله على سرعة إنجاز هذا المشروع الدور المؤثر في إعطاء حافز أكبر ليكون هذا المشروع من أسرع المشاريع الهندسية من حيث مدة التصميم والتنفيذ إذ أشرف عليه فريق عالي الكفاءة من مهندسي الأمانة بالتعاون مع مهندسي الاستشاري وتحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في معالي الوزير الذي كان لهم الدور الكبير في متابعة الإجراءات الإدارية والفنية التي ساعدت كثيرا على تنفيذ المشروع في وقته المحدد واضاف معالي امين المنطقة الشرقية ولا يفوتني في هذه المناسبة الا ان اتقدم بالثناء على الشركة المنفذة للمشروع لاستشعارهم أهمية هذا المشروع وإنجازه في وقته المحدد، حيث بلغ عدد الأيدي العاملة بالمشروع أكثر من 1200 عامل عملو ليلاً ونهاراً حتى تم إنجازه في حوالي 8 أشهر وتحقيق اعلى معدلات السلامة والجودة.

واضاف إن افتتاح مشروع وسط العوامية أحد المشاريع التنموية بالمنطقة برعاية سموكم الكريم ما هو إلا خطوة مهمة ستتبعها عدة خطوات بإذن الله لتحقيق التنمية الشاملة في محافظة القطيف ومدنها العريقة، ولتبقى محافظة القطيف مركز إشعاع ثقافي وحضاري ويبقى مجتمع محافظة القطيف كما كان وما زال دائما داعما لمسيرة التنمية والتطوير في المملكة، وتظل المنطقة الشرقية بقيادة سموكم الكريم سباقة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وإن مشروع تطوير وسط العوامية لدلالة على ذلك.

وفي الختام نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه – وسيدي ولي عهده الأمين حفظه الله بمناسبة افتتاح مشروع وسط العوامية سائلين المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الامن والامان .

بعد ذلك قام معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتسليم صاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف هدية تذكارية مقدمة من امانة المنطقة الشرقية بهذه المناسبة ، فيما تسلم سموه الكريم هدية مماثلة مقدمة من أهالي العوامية ، كما تسلم سموه الكريم هدية اخرى تذكارية مقدمة من مجموعة التراث بمحافظة القطيف

وفي ختام حفل التدشين قال صاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

نحمد الله على نعمه الكثيرة، واني اليوم أكثر سعادة من اي شخص وأنا أفتتح مشروع تطوير وسط العوامية بعد عام كامل ، لقد تحول الحلم الى واقع بعد سنة كاملة وهذا المشروع يأتي بتوجيه من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، حيث تم تكوين فريق عمل متكامل للمشروع ، من خلال تحويل منطقة عشوائية ومؤذية لأهل العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام والتي كانت تمثل خطر بيئي ومنطقة غير قابلة للعيش وتولد فيها بؤر فاسدة ، والآن ولله الحمد تم تحويلها لمنطقة حضارية تراثية تمتلك جميع المقومات .

واكد سموه على ان جميع ملاك العقارات تسلموا تعويضاتهم الكاملة عن عقاراتهم ، مشيرا سموه الى ان محافظة القطيف قامت بتسلم أوراق جميع ملاك العقارات وبدورهم استلموا تعويضاتهم .

وكشف سموه ان سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وجه باستضافة ملاك العقارات وهو ما تم بالفعل حيث تم استضافتهم طيلة فترة الصيف الماضي، لتبدأ بعدها امانة المنطقة الشرقية بمرحلة البناء ، حيث تشرفت قبل عام الا ستة أيام بوضع حجر الأساس والآن أتشرف بافتتاح هذا المشروع الذي حافظ على المكونات الأساسية لمشروع تطوير وسط العوامية مثل : المساجد والعيون المائية والأبراج والتي بقيت كما هي ، ووصف سموه الكريم مدة انجاز المشروع بـ”القياسية ” ، والمشروع سيكون الان مصدر إشعاع بعد ان كان مصدر ازعاج لأهل العوامية .