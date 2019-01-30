مدير شرطة الرياض يكرم عددا من منسوبي أمن الطرق بعد كشفهم غموض قضايا جنائية

سعيد العجل(صدى):

بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي، كرم سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء / فهد بن زيد المطيري عدداً من الضباط والافراد من منسوبي إدارة التحريات والبحث الجنائي، وذلك لقاء ما قدموه من جهود مميزه مؤخراً في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية، ونقل لهم خلال ذلك تحيات معالي مدير الامن العام وشكره وتقديره ، مؤكداً بأن توجيهات معاليه تحث الجميع في المنظومة الأمنية لبذل مزيد من الجد والاجتهاد في مكافحة الجريمة ومنه انتشارها.

وثمن لمعالي مدير الأمن العام ما يحظى به منسوبي شرطة منطقة الرياض من دعم وتشجيع ، وأن تلك النتائج الإيجابية تأتي بعد توفيق الله ثم بمتابعة معاليه وحرصه واهتمامه للرقي بكفاءة الأجهزة الأمنية بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول لحفظ لأمن المجتمع وضمان سلامته واستقراره.