كشف حقيقة وجود اندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية

علي القحطاني(صدى):

كشف طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، حقيقة الأنباء المتداولة عن وجود اندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية.

ونفى ” حافظ ” هذه الأنباء باستثناء ما تم الإعلان عنه في وقت سابق وتحديدًا فيما يخص اتفاقية الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول، واتفاقية التفاهم للبدء بدراسة إمكانية الاندماج بين الأهلي التجاري وبنك الرياض.

كما أكد على أن البنوك السعودية تتمتع بالشفافية؛ وذلك للكشف عن أية تطورات وتوجهات تخصها والإعلان عنها في حينه.