واجبات الكترونيه

<في ظل هذه الحقبه ومانعيشه من رفاهيه وأمن واستقرار مدعومة بكثير من الانجازات التي نحظى بها في وطننا الغالي ..كان ولازال للتعليم الدور الاكبر في مسيرة الانجازات التي يقودها خادم الحرمين وولي عهده العظيم حيث يشهد التعليم ثورته الاكبر على مستوى التنوع وتطور المخرجات والتقنيات الذي أحدث التغيير الملموس في معارف وثقافات جميع أطياف المجتمع بما اثلج صدور جميع أطياف المواطنين في هذا الوطن الغالي من ابناءه الشرفاء ولازلنا نتطلع الى مزيد من التقنين في تطوير عملية التعليم حيث ومن الأفكار المطروحه في التطوير هي تمكين وتفعيل الاتصال الالكتروني بين الطالب والمعلم كمثل أن يتم رفع واجبات الطلبه اليوميه بشكل الكتروني و في صورة العاب وابداعات تنمي مهاراتهم التقنيه كعامل جذب مطبق في تحليل وترغيب الطلاب في التعلم لاسيما الكثير من التقنيات العالميه المطبقة في مجالات التعلم ابناءنا لايحضون بها كغيرهم للاستفادة منها ..ونحن في انتظار تطبيقها في مدارسنا وحتى الان تتم بشكل فردي او اجتهادي او مبادرات مبتوره ولكن تسارع التطور في عالم التقنيه وتماشياً مع تطلعاتهم ورغباتهم اليوميه اصبح لزاماً على وزارة التعليم استحداث وتدشين هذه الخطوه على اجهزة الطلبه الشخصيه في ظل انتشار الواسع لاقتناء الأجهزة الإلكترونية فلا يكاد يخلو طالب من اقتناء جهازه الشخصي وبذلك يكون الواجب اليومي جزء من ممارسته اليوميه خلال استخدام جهاز الايباد .. واخيرا شكراً وطني الغالي وشكراً للمسئولين على ماقدمتموه وماتقدمونه ..ونتطلع للمزيد الذي يجعلنا نردد مع اميرنا العظيم ( طموحنا يعانق عنان السماء) img src="https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/01/IMG-20190130-WA0000.jpg" alt="" width="1206" height="1100" class="alignnone size-full wp-image-1314766" />