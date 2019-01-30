هاني شاكر يتسبب في حبس مطرب شهير 3 أشهر 

القاهرة(صدى):

صدر حكم بحبس المطرب المصري حمو بيكا 3 أشهر بسبب إحيائه حفل دون ترخيص، مما دفع نقابة الموسيقيين برفع قضية قانونية عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبها، اتهمت النيابة المطرب المصري بإقامة حفل من دون تصريح من وزارة الثقافة، ومزاولة مهنة من دون ترخيص، وأحيلت القضية إلى محكمة مصرية تقضي بحبسه 3 أشهر.

وجاء حبس الفنان بعدما رفع الفنان هاني شاكر، وهو رئيس نقابة الموسيقيين، بلاغًا في شهر 11 من الـ 2018، دعا فيه لمحاسبة بيكا وإيقاف حفله الذي كان سيقام في الإسكندرية، وتوجيه اتهامات مزاولة مهنة من دون ترخيص له.

ودعا بيكا جمهوره عبر مقطع فيديو نشره على حساباته في الشبكات الاجتماعية، يطعن من خلاله بالحكم الصادر بحقه، مطالبا بالدعم والمؤازرة من محبيه ومتابعيه للوقوف بجانبه.