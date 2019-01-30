حساب وهمي يستغل اسم الأمير تركي بن مقرن
صدرت تحذيرات، اليوم الأربعاء، من وجود حساب وهمي يحمل اسم الأمير تركي بن مقرن آل سعود رئيس شركة رابغ للطيران؛ حيث أن هذا الحساب لا يمثل سموه نهائيًا.
وكان الحساب الوهمي قد أطلق تغريدة يقول فيها على لسان الأمير تركي بن مقرن، بأن سموه سيقدم زكاة ومساعدة لعشر أشخاص يترحموا على الشهيد منصور بن مقرن عشوائيًا من التعليقات أو الرسائل عبر الخاص مائة ريال ذهب 24؛ فيما هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43097 ] نشر منذ 14 ساعة
ماينتحل أسمك وشخصيتك
الا واحد نصاب عجز أن يصل الى ماوصلت أنت له🤗
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7714 ] نشر منذ 14 ساعة
انتحال الشخصيه جريمه يعاقب عليها النظام-قد يكون له هدف-