حساب وهمي يستغل اسم الأمير تركي بن مقرن

حمود العنزي(صدى):

صدرت تحذيرات، اليوم الأربعاء، من وجود حساب وهمي يحمل اسم الأمير تركي بن مقرن آل سعود رئيس شركة رابغ للطيران؛ حيث أن هذا الحساب لا يمثل سموه نهائيًا.

وكان الحساب الوهمي قد أطلق تغريدة يقول فيها على لسان الأمير تركي بن مقرن، بأن سموه سيقدم زكاة ومساعدة لعشر أشخاص يترحموا على الشهيد منصور بن مقرن عشوائيًا من التعليقات أو الرسائل عبر الخاص مائة ريال ذهب 24؛ فيما هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.