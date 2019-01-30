بالصور.. ملك إسبانيا في زياة غامضة للعراق ” الأولى منذ 40 عام “

بغداد(صدى):

أثارت زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس للعراق حيرة المحللين السياسيين ، في محاولة لمعرفة السر وراء الزيارة الأولى لملك إسباني للأراضي العراقية منذ 40 عام .

وكانت العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأربعاء قد استقبلت ملك إسبانيا الذي التقي المك الإسباني ببعثته العسكرية في العراق مرتدياً الزي العسكري مع أعضاء البعثة في مرآب الطائرات الإسباني بالعاصمة العراقية ، معرباً عن فخره به وتضحياتهم لتحقيق أمن واستقرار العراق على حد قوله .

ومن المفترض أن يلتقي فيليب السادس بالرئيس العراقي برهم صالح لمناقشة الأوضاع بعد إعلان دحر داعش في 2017 ، واستمرار شن الضربات ضد الجهاديين في جانب آخر بالعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة .

كما سينتقل الملك في وقت لاحق بمروحية إلى قاعدة بسماية، مقر معظم البعثة الإسبانية في العراق ، إلا أن أهداف الزيارة لا تزال طي الغموض .