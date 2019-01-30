بالفيديو.. تسجيل نادر لصدام حسين وهذا ما كتبه لبناته
قامت ” رغد ” الأبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بنشر تسجيل نادر دعاء بصوت صدام حسين.
وشاركت ” رغد ” المتابعين عبر حساب منسوب لها على ” تويتر ” ، هذا التسجيل الذي ظهر لأول مرة، حيث وجد تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أزاحت ابنة صدام حسين الستار عن قصيدة كتبها بخط يده من داخل السجن في حب بناته، بتاريخ 3 أبريل عام 2006.
وقال ” صدام ” في القصيدة: ” تزاحمت وردات في بيتنا، وبناتي بها أجل الورد، أم أحمد وأم عدي، وصغيرتهم حلاوة السعد، لهن أصول عريقة، عربيات الأب والجد، العفة أساس فخرنا، وشيختهم في ذلك رغد ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 15 ساعة
رحمك الله ابا عدي ,, آمين ,,
هزيم[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههههههههه
ابو محمد الله يصلحك بس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 13 ساعة
اللهم آمين …
,, الله يجزاك خير اخوي ويبارك فيك ,, آمين ,,
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 15 ساعة
أستغرب من صدى وبعض المعلقين الذين يمجدون مجرماً سفاحاً قتل من شعبه مئات الآلاف إن لم يكن الملايين وأشعل حروباً كان العراقيون والعرب في غنى عنها، ناسين أو متناسين أنه ضرب الرياض بصواريخ سكود وكان يخطط لاحتلالها لولا شجاعة الملك فهد رحمه الله وحنكته!
علي العلي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 15 ساعة
ابو عدي كان رجل في زمن كثر فيه اشباه الرجال
زائر[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 14 ساعة
ثلاث درجات اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وثلاث كفارات اسباغ الوضوء علي السبرات ونقل الاقدام للجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه هذا اعجبته قواته وكثرتهم في ذاك الوقت وفكر انه يقدر يغلب اي قوه وهلك
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 14 ساعة
صدام مجرم سادي معتوه…
الواقع[ عدد التعليقات: 6647 ] نشر منذ 14 ساعة
هذا الشخص البعثي هاجم واعتداء على حدودنا بجنوده الروافض وقد إطلاق الصواريخ البالستية على مدن المملكة خاصة الرياض وقتل واستشهد اكثر من 122 جندي بطل سعودي في حرب صدام البعثي الابطال الحقيقين هم حكامنا ال سعود ولقد لقنه الملك فهد رحمه الله درسا له وأمثاله أمام العالم وإسقاط وسحق جيش صدام بكل دهاء وشجاعة وقيادة وسانده في ذلك إخوانه عبدالله وسلطان وعبدالرحمن ونايف وسلمان وباقي الأسرة وهب الشعب التسجيل في التطوع لخوض الحرب صف بصف مع القوات المسلحة السعودية صدام عدو مثل الحوثي والخمينى والحمدين في قطر اوردغان التركى والبشير وعلى صالح وياسر عرفات وحسين الأردن كلهم حاولوا بشتى الطرق لتدمير المملكة العربية السعودية سواء بالحرب او السياسة والحمد لله سقطوا جميعا إلى مزابل التاريخ والسعودية وحكامها ال سعود الأسود وشعبها البطل من مجد إلى مجد وعز وتمكين ولله الحمد والمنة
ساري الليـــــل[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يرحمك يا ابو عدي ويرحم اموات المسلمين جميعا ويغفر لك ويغفر لنا جميعا
الشاعر[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 12 ساعة
رحم الله البطل الشجاع صدام حسين
قاهر المجوس واذنابهم