بالفيديو.. تسجيل نادر لصدام حسين وهذا ما كتبه لبناته

بغداد(صدى):

قامت ” رغد ” الأبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بنشر تسجيل نادر دعاء بصوت صدام حسين.

وشاركت ” رغد ” المتابعين عبر حساب منسوب لها على ” تويتر ” ، هذا التسجيل الذي ظهر لأول مرة، حيث وجد تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أزاحت ابنة صدام حسين الستار عن قصيدة كتبها بخط يده من داخل السجن في حب بناته، بتاريخ 3 أبريل عام 2006.

وقال ” صدام ” في القصيدة: ” تزاحمت وردات في بيتنا، وبناتي بها أجل الورد، أم أحمد وأم عدي، وصغيرتهم حلاوة السعد، لهن أصول عريقة، عربيات الأب والجد، العفة أساس فخرنا، وشيختهم في ذلك رغد ” .