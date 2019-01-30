بالفيديو والصور.. حقيقة قصي الفواز لاعب النصر السابق وعاشق الهلال

نواف السالم(صدى):

اندلعت الخلافات بين قصي الفواز رئيس اتحاد كرة القدم، وسعود آل سويلم رئيس نادي النصر الذي أكد عدم ثقته في الاتحاد تحت قيادة رئيسه الحالي، ووصفه بالفاشل إداريًا وعمليًا، وطالبه بالاستقالة، وذلك في أعقاب احتجاجه على قرارات حكم مباراة فريقه أمام فريق أحد.

وكشف مقطع فيديو، عن مفاجأة للجمهور النصراوي حيث قال قصي الفواز في لقاء تليفزيوني معه أنه كان لاعب سابق في نادي النصر؛ بينما نشرت صحيفة ” الرياضية ” تقرير تؤكد فيه أن ” الفواز ” يشجع نادي الهلال، وحينما بلغ سن الخامسة عشرة دخل تدريبات فريق النصر على مركز المهاجم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيها رئيس النصر هجومًا ضد رئيس اتحاد الكرة؛ حيث قال في تغريدة له: ” العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم باتحاده الاداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة لا تدل على أن من يدير الاتحاد إلا رجل فاشل ادارياً وعملياً والشواهد كثيرة ” .

ومن جانبه، لم يلتزم اتحاد مرة القدم برئاسة قصي الفواز الصمت تجاه تصريحات سعود آل سويلم العنيفة؛ ليوجه خطابًا رسميًا لنادي النصر يطلب من خلاله توضيح موقفه من تغريدات رئيسه تجاه رئيس اتحاد القدم، تمهيدًا لإعلان قراره.