6 أعراض تؤكد إصابتِك بفرط نشاط الغدة الدرقية

أميرة خالد(صدى):

تٌعد الغدة الدرقية من أهم الغدد بالجسم لأن إفرازتها بالجسم تنظم عمل الهرمونات، وبالأخص عملية الأيض المسئولة عن حرق الدهون، وبالتالى أي اضطراب بها يؤثر على الجسم ويسبب أعراض قد تجهل الفتيات أسبابها.

وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، أن هناك أعراض بعينها تؤكد إصابة الفتاة بفرط نشاط الغدة الدرقية بالجسم، منها:-

1- الشعور بالحرارة باستمرار

2- التعرق المفرط

3- فقدان الوزن بدون اتباع أي أنظمة ريجيم

4- الإصابة بالأرق

5- التوتر والعصبية طوال الوقت

6- زيادة معدلات ضربات القلب

وأضافت مروة ، أنه عند الشعور بهذه الأعراض يجب الكشف لدى طبيب مختص لتشخيص الحالة والحصول على العلاج المناسب لأن إهمال العلاج يسبب مضاعفات عديدة وخطيرة.