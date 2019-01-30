6 أعراض تؤكد إصابتِك بفرط نشاط الغدة الدرقية
تٌعد الغدة الدرقية من أهم الغدد بالجسم لأن إفرازتها بالجسم تنظم عمل الهرمونات، وبالأخص عملية الأيض المسئولة عن حرق الدهون، وبالتالى أي اضطراب بها يؤثر على الجسم ويسبب أعراض قد تجهل الفتيات أسبابها.
وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، أن هناك أعراض بعينها تؤكد إصابة الفتاة بفرط نشاط الغدة الدرقية بالجسم، منها:-
1- الشعور بالحرارة باستمرار
2- التعرق المفرط
3- فقدان الوزن بدون اتباع أي أنظمة ريجيم
4- الإصابة بالأرق
5- التوتر والعصبية طوال الوقت
6- زيادة معدلات ضربات القلب
وأضافت مروة ، أنه عند الشعور بهذه الأعراض يجب الكشف لدى طبيب مختص لتشخيص الحالة والحصول على العلاج المناسب لأن إهمال العلاج يسبب مضاعفات عديدة وخطيرة.
دهــر⌛[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 16 ساعة
اللّـه يشفيـكـ ياجـنوبية😘وتسترجعـي صحتكـ وعافيتكـ😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12374 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يعين عليها اللهم امين😘ومرضى المسلمين
محايد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل انتي مريضة ياجنوبية ؟؟ الله لايشفيك ولا يعافيك قولي امين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12374 ] نشر منذ 28 دقيقة
ههههههه😊الله لا يبلانا مابقول ولك او لكي؟ باالمثل اخلاقي ماتسمح لي👍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12374 ] نشر منذ 23 دقيقة
يآمن تحرا طيحتي …..وانكساري
شفني عبرت حدود ظنگ ولا طحت
كسرت خشم اللي يعاكس مساري
ورقيت يوم آشكالهم تنحدر تحت👌🏻
محمد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 8 دقائق
ولا يهمك يا اخت جنو بية قحطانية هذا اللي اسمه محايد اعتقد هو نفسه عراقي فوق الراس من الصبح جالس يدعي على خلق الله الله لايبلانا بأشكاله تفاجئت فيه في موضوع ثاني يدعي على المدعو دهر بالسرطان الله الحافظ وبعدها القرني و الحين انتي والجاي الله اعلم