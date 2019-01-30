بعد شهر من الزواج.. امرأة تطلب خلع زوجها بسبب إخراجه ” روائح كريهة “

القاهرة(صدى):

طلبت سيدة مصرية، الخلع من زوجها بعد شهر فقط من الزواج بسبب إخراجه غازات ذات رائحة كريهة باستمرار مما جعلها لا تتحمل العيش معه.

وروت الزوجة تفاصيل طلبها للخلع، قائلةً أنها لاحظت رائحة كريهة تعبئ جميع غرف الشقة لتتأكد أنها تصدر من زوجها: ” لم أستطع تحمل هذه الروائح وهذه العادة التي أتعمد الابتعاد عنه بسببها، وزيادة شعوري بالاشمئزاز منه، وتوالت المشاحنات بيننا على أتفه الأسباب، حتى فعل فعلته أثناء زيارة أهلي، وجن جنوني من شعوري بالكسوف والخجل ” .

وأضافت: ” وبعد ذهابهم تحدثت معه بمنتهى الهدوء وطلبت منه الذهاب إلى طبيب متخصص لإجراء التحاليل اللازمة ومعرفة السبب وعلاجه، ولكني اتصدمت من إجابته بأنه ليس مريضا ولا يريد أن يتخلص من تلك العادة المقززة واصفا إياها بأنها راحة ” ، لتطلب من أخته التدخل في الأمر فلم ينصت لها؛ لتترك له الزوجة المنزل وتذهب إلى منزل أهلها وتطلب الخلع.