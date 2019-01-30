بعد شهر من الزواج.. امرأة تطلب خلع زوجها بسبب إخراجه ” روائح كريهة “
طلبت سيدة مصرية، الخلع من زوجها بعد شهر فقط من الزواج بسبب إخراجه غازات ذات رائحة كريهة باستمرار مما جعلها لا تتحمل العيش معه.
وروت الزوجة تفاصيل طلبها للخلع، قائلةً أنها لاحظت رائحة كريهة تعبئ جميع غرف الشقة لتتأكد أنها تصدر من زوجها: ” لم أستطع تحمل هذه الروائح وهذه العادة التي أتعمد الابتعاد عنه بسببها، وزيادة شعوري بالاشمئزاز منه، وتوالت المشاحنات بيننا على أتفه الأسباب، حتى فعل فعلته أثناء زيارة أهلي، وجن جنوني من شعوري بالكسوف والخجل ” .
وأضافت: ” وبعد ذهابهم تحدثت معه بمنتهى الهدوء وطلبت منه الذهاب إلى طبيب متخصص لإجراء التحاليل اللازمة ومعرفة السبب وعلاجه، ولكني اتصدمت من إجابته بأنه ليس مريضا ولا يريد أن يتخلص من تلك العادة المقززة واصفا إياها بأنها راحة ” ، لتطلب من أخته التدخل في الأمر فلم ينصت لها؛ لتترك له الزوجة المنزل وتذهب إلى منزل أهلها وتطلب الخلع.
تعليق[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههه من الطعمية والفول يوميا ههههههههه
ابونايف[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 15 ساعة
فعلا فيه ناس ما تبالي باللي حواليه الزوجه كانت معززه ومكرمه ببيت اهلها ياخي تالم وين الرومنسيه حتى شهر العسل ما خلص ما نقول الا الله يعافينا ولا يبتلينا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 15 ساعة
هذا القرف بعينه وعلمه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 15 ساعة
😷😷😷😷😷😷
علي العلي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 15 ساعة
من اعمال قوم لوط التي وردت في كتب التقاسير والسير
انهم كانوا يتضارطون في انديتهم😷😷
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6635 ] نشر منذ 14 ساعة
بسبب الفسيخ والرنجا والفشه والجبن القديم المليان بالدود (( الفشه هي رئة الخروف يتم عملها مثل الكبده ))
رااايق[ عدد التعليقات: 6370 ] نشر منذ 12 ساعة
أيش هذا القرف**!!!!
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أيش تاكل أنت **؟!!
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سالم[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 4 ساعات
الباميه تخلي تاطقاع حاميه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17608 ] نشر منذ 12 ساعة
استغفر الله بس 🙊