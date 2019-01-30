غوارديولا يتحدث عن منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي 

طلال الغامدي(صدى):

قال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، إن منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز باتت معقدة، وجاء ذلك بعد الهزيمة التي تلقاها ” السيتيزنز ” أمام نيوكاسل أمس الثلاثاء 1-2.

ولفت غوارديولا بعد نهاية اللقاء: ” لم نقدم أفضل ما لدينا في تلك المباراة، تمكنا من التقدم بهدف مبكر عبر أغويرو، لكننا لم نتمكن من فرض أسلوبنا في أرضية الملعب، فقدنا عدد من الكرات، ولم نستفيد من التمريرات الطولية، سنحت لنا الفرص، لكن تلقينا الخسارة في النهاية “.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: ” ولم نلعب بالجرأة المطلوبة، ولهذا لم نتمكن من تحقيق الفوز، أعرف ما يشعر به أعضاء الفريق الآن، وأنا قريب منهم، في بعض الأحيان تسير الأمور لصالحك، وفي بعض الأوقات لا يحدث ذلك، حققنا الفوز في 8 مباريات متتالية، وسجلنا 30 هدفاً، ولكن في بعض الأوقات لا تسير الأمور لصالحك “.

وأبان غوارديولا: ” في الأسبوع المقبل ستكون مواجهات صعبة أمام آرسنال وإيفرتون وتشيلسي، إذا أردنا الاستمرار علينا أن نقبل بالتحدي “.

وحول المنافسة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قال المدرب الإسباني: ” الأمر صعب، كان لدينا الفرصة وكنا نريد الفوز في المباريات لمواصلة الضغط، اللقب لم يحسم لكن صعبنا المهمة على أنفسنا “.

واختتم غوارديولا حديثه: ” نعرف ماذا علينا أن نفعل، علينا أن نفوز بلكل مبارياتنا، لكن في النهائية كرة القدم تنافسية، والخسارة ممكنة أمام أي فريق ” .