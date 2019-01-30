شيفروليه كمارو ZL1 1LE 2019 تظهر رسميا بتحديثات للأداء

واشطن(صدى):

كشفت شيفروليه رسمياً عن كمارو ZL1 1LE موديل 2019، وهي تأتي محتفظة بالواجهة الأمامية لما قبل تحديث “ فيس ليفت ” ، وتضيف نسخة محدثة من ناقل الحركة الأوتوماتيكي 10 سرعات إلى خياراتها.

تعدُّ هذه أول مرة تحصل فيها كمارو ZL1 1LE على ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، ويفترض أنه يحسّن سرعتها “ بعدّة ثوانٍ ” على مضمار نوربورجرينج مقارنة بناقل الحركة اليدوي 6 سرعات.

قامت شيفروليه بتعديل ناقل الحركة، القفل التفاضلي الإلكتروني، إدارة الجر للأداء، المخمدات المتكيّفة، ما يؤدي إلى اتزان وديناميكية أفضل على الطريق.

أسفل غطاء المحرك المنتفخ، يستقر شاحن سوبر 6.2 لتر 8 سلندر قوة 650 حصان وعزم دوران 881 نيوتن متر.

تضيف حزمة 1LE جناج بألياف الكربون، فتحات تهوية إضافية في الواجهة، جنوط ألومنيوم عريضة وتعديلات طفيفة أخرى تقلل وزن السيارة بمقدار 22.7 كجم مقارنة مع ZL1 كوبيه القياسية.

هذا وتطلب شيفروليه 7,500$ (28,125 ريال) مقابل حزمة 1LE أداء المضمار، بالإضافة إلى 64,195$ (240,730 ريال) التي تكلفها كمارو ZL1 2019، في حين أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي 10 سرعات لـ كمارو ZL1 1LE يكلف 1,595$ (5,980 ريال) إضافية.