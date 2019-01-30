أوباميانج يدون اسمه في سجلات الدوري الانجليزي

طلال الغامدي(صدى):

سجل مهاجم آرسنال، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهدف الذي أحرزه لفريقه أمام كارديف سيتي أمس الثلاثاء في الجولة 24 من البطولة.

وبهذ الإنجاز، أصبح أوباميانج القادم من صفوف بروسيا دورتموند الألماني، أسرع لاعب في صفوف آرسنال يصل للهدف 25 بالدوري الإنجليزي الممتاز، خامس أسرع لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ المسابقة.

ومن الجدير بالذكر، أنه حقق تييري هنري الرقم ذاته في 42 مباراة، يليه إيان رايت 51 وأليكسيس سانشيز 59، وإيمانويل أديبايور 62، ودينيس بيركامب 65.