مدرب برازيلي يقحم رونالدو في موقف ساخر من النادي المنافس

ماجد محمد(صدى):

إضطر المدرب البرازيلي ريكاردو فيريتي قائد فريق تيجرس أونال المكسيكي لإقحام نجم الكرة العالمي ” رونالدو ” لإقناع غريمه المحلي ” مونتيري” بأنه لا ينافسه في إبرام الصفقات .

وقال خلال مؤتمر صحفي : لا أرى صراعاً على الصفقات معهم، أنا اهتم باحتياجات فريقي.. مونتيري بإمكانه إبرام الصفقات التي تحلو له، إذا تعاقد مع ميسي فأنا لن أبحث عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو، لأنني لست بحاجة له .

الجدير بالذكر أن الناديين تيجرس ومنتيري من الأندية الأكثر تنافسية في المكسيك وأبرما العديد من الصفقات لبطولة الدوري ، فيما تفوق مونتيري على منافسه برصيد 4 نقاط .