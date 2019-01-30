بالصور.. مدني تيماء ينقذ 15 راكبا احتجزتهم مياه الأمطار

محمود البلوي(صدى):

تمكنت فرقة دفاع مدني بتيماء في منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 15 راكباً كانوا على متن حافلة محتجزة في تجمُّع مياه على طريق العسافية – الهوج..

وفي التفاصيل، تلقى الدفاع المدني بلاغًا بالواقعة لتتحرّك فرقة للموقع الذي يبعد مسافة ١٣٠ كلم، وتنجح في إنقاذ المحتجزين وهم من دولة عربية دون أيّ إصابات.

ومن الجدير بالذكر، أن طريق العسافية – الهوج يمنع فيه مرور الشاحنات والحافلات، وهو طريق حيوي يقصده مئات السيارات يومياً؛ حيث يستخدم للسفر لمنطقة الجوف وللقرى التابعة لها ويفتقر لوجود مركز هلال أحمر؛ حيث يبعد أقرب مركز مسافة ١٣٥ كلم.