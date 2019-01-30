أطعمة خلال الحمل تؤذي عقل جنينكِ.. احذري تناولها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أن إتباع نظام غذائي عالي الدهون أثناء الحمل لا يضر بصحة الحوامل فقط، بل يمتد أثره إلى الأجنة ويزيد فرص إصابتهم باضطرابات الصحة العقلية.

وتتمثل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة بالزيوت المهدرجة مثل زيت النخيل وجوز الهند والزبدة والكريمة والدهون الحيوانية وجبن الماعز والشوكولا الداكنة وزيت السمك والمكسرات واللحوم المصنّعة.

وأُجريت الدراسة على 135 إمرأة حامل، بعدما كانت الأبحاث السابقة تربط بين معاناة السيدات الحوامل من السمنة وإصابة الأطفال بمجموعة من اضطرابات الصحة النفسية واضطرابات النمو العصبي التي قد تترجم بالقلق والاكتئاب عند الكبر.

وقُسمت الدراسة الأخيرة الى مجموعتين، الأولى إتبعت نظاماً غذائياً عالي الدهون، والثانية اتبعت غذاءً صحيًا أثناء فترة الحمل. ووجد الباحثون أن أطفال المجموعة الاولى زادت لديهم نسبة القلق والتوتر مقارنة مع المجموعة الأخرى.

وفحص فريق البحث الاختلافات الفسيولوجية بين المجموعتين، ووجدوا أن التعرض لنظام غذائي عالي الدهون أثناء الحمل، وفي مرحلة مبكرة من التطور عطل تطور الخلايا العصبية التي تحتوي على السيروتونين، وهو ناقل عصبي مهم في تطوير أدمغة الأجنة، الامر الذي يؤثر سلباً على الصحة النفسية للنسل.