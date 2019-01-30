بالفيديو.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك المصري بقرار حاسم

طلال الغامدي(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي بيراميدز ، عدم دعم الزمالك المصري في صفقة اللاعب المغربي “خالد بو طيب” منتقداً تصريحات رئيس الزمالك حول الأمر ، وقال : هو من صرح بذلك، وعليه تحمل نتيجة تصريحاته .

واستنكر “آل الشيخ” في مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد المصرية أمس الثلاثاء عدم إقامة لقاء الأهلي والزمالك في الدور الأول لبطولة الدوري حتى الآن ، قائلاً : هناك أشياء غير مفهومة تحدث، لذا لن يخوض بيراميدز لقاءه مع الأهلي في الدوري الثاني للدوري، إلا في حالة إقامة لقاء القمة .

كما تساءل رئيس هيئة الترفيه عن قذف الكرة من دكة الاحتياطي بالزمالك لتعطيل هجمة كينو، متسائلاً هل ستسجل غرامة اتحاد الكرة الهدف الذي أهدر؟ .

وعلى جانب آخر أكد “آل الشيخ ” أنه مستعد لتحمل تكاليف تعيين حكام أجانب بالأهلي المصري ، مشيداً بمباراته الأخيرة مع فريق وادي دجلة ، رغم خطأ “رمضان صبحي ” في حق الحكم الرابع وعدم معاقبته .