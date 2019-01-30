بالفيديو.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك المصري بقرار حاسم
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي بيراميدز ، عدم دعم الزمالك المصري في صفقة اللاعب المغربي “خالد بو طيب” منتقداً تصريحات رئيس الزمالك حول الأمر ، وقال : هو من صرح بذلك، وعليه تحمل نتيجة تصريحاته .
واستنكر “آل الشيخ” في مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد المصرية أمس الثلاثاء عدم إقامة لقاء الأهلي والزمالك في الدور الأول لبطولة الدوري حتى الآن ، قائلاً : هناك أشياء غير مفهومة تحدث، لذا لن يخوض بيراميدز لقاءه مع الأهلي في الدوري الثاني للدوري، إلا في حالة إقامة لقاء القمة .
كما تساءل رئيس هيئة الترفيه عن قذف الكرة من دكة الاحتياطي بالزمالك لتعطيل هجمة كينو، متسائلاً هل ستسجل غرامة اتحاد الكرة الهدف الذي أهدر؟ .
وعلى جانب آخر أكد “آل الشيخ ” أنه مستعد لتحمل تكاليف تعيين حكام أجانب بالأهلي المصري ، مشيداً بمباراته الأخيرة مع فريق وادي دجلة ، رغم خطأ “رمضان صبحي ” في حق الحكم الرابع وعدم معاقبته .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 15 ساعة
مسكين هذا النكرة يحس انه كل شيء وهو لا شيء …
علي العلي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 15 ساعة
يتكفل بحكام اجانب للدوري المصري..!!!
هذا عنده شيك على بياض والا شلون؟
الزعيم[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 14 ساعة
اذا اوكل الامر الي غير اهله فانتظر الساعه..
شخص مثل هذا ينثر ملايين الريالات علي اسخف شي سواء الرياضه او الترفيه..
اليس البلد بحاجه لمستشفيات لمعالجة المواطن افضل من عمل دعايه كذابه…
للاسف ان اموال الدوله في يد مثل هولاء الجهله…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43098 ] نشر منذ 14 ساعة
ابوناصر قول وفعل
وأنشهد أنك قدها وقدووووووود👍👍👍
١٤٤٠[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 13 ساعة
والله الي قربت الساعه يبو صالح حتى الخرفان صاروا يحطونها بقواطي
الوايلي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 11 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله
وشدخلنا في مصر وانديتها هل توجد مصالح شخصية او روابط عرقية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 8 ساعات
ياالقرني اتق الله في نفسك ..كيف تعزز للفساق..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 7 ساعات
الله المستعان
زائر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
والله يبوناصر انك بالف رجل لايهمك اعداء النجاح فهم كثر