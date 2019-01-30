حسن روحاني يبرر فشله بالضغوطات الأمريكية 

طهران(صدى):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن معظم المشاكل التي تواجهها إيران جاءت نتيجة ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك في حديث أدلى به روحاني للتلفزيون الإيراني، على هامش زيارته وأعضاء الحكومة لمرقد مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني جنوب طهران

ولفت روحاني إلى أن معظم المشاكل التي نواجهها سببها الضغوطات الأمريكية، مشددا: ” لا ينبغي أن يوجه اللوم للحكومة الإيرانية، ولابد من إدانة الولايات المتحدة بدلاً من توجيه الإدانة واللوم للحكومة “.

وأبان أن أمريكا تعرضت لخسائر سياسية وأخرى قانونية مؤخرًا، متوعداً إياها بخسارة اقتصادية قريبة في ظل حربها التي وصفها ” الظالمة ضد الشعب الإيراني “.