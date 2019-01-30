المديرة المالية لهواوي تطلب تعديل شروط قرار الإفراج عنها بكفالة

وكالات(صدى):

طلبت المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، مينج وانتشو، من محكمة في فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية بتعديل بعد شروط قرار الإفراج عنها بكفالة.

وتسعى وانتشو إلى لإجراء تغيير بشأن تحديد المسؤول عن تمويل جزء من كفالتها؛ حيث كانت السلطات الكندية قد ألقت القبض عليها في فانكوفر في الأول من ديسمبر الماضي على خلفية مذكرة اعتقال أمريكية، وذلك وفقا للائحة اتهامات تضم 13 تهمة، تم عرضها أمس الأول الاثنين في نيويورك.

ويتم اتهام وانتشو وهواوي وفرع الشركة الصينية في أمريكا وشركة سكاي كوم ومقرها إيران بارتكاب أعمال تزوير مصرفية والتآمر لغسل الأموال بجانب تهم أخرى؛ حيث كذبوا على عدة مصارف دولية بشأن علاقة هواوي بشركة سكاي كوم؛ فيما كان من المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة لقضية مينج في السادس من مارس المقبل.