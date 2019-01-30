” التجارة ” تعلن عن استدعاء 57 مركبة ” Slingshot ” POLARIS “

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 39 مركبة ( Slingshot، POLARIS) موديلات ” 2015 – 2016 ” ؛ لاحتمالية حدوث ذوبان في الدائرة الكهربائية للكاميرا الخلفية؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل الأنوار الخلفية وخطر نشوب حريق.

كما كشفت الوزارة أيضًا عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عن استدعائها 18 مركبة ( Slingshot، POLARIS) موديلات ” 2017 – 2018 ” ؛ خلل في وحدة قفل حزام الأمان.

حيث يؤدي هذا الخلل لعدم تثبيت الراكب بالشكل الصحيح؛ مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.