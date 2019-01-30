” الدفاع المدني ” ينقذ أكثر من 271 شخصا جراء الأمطار والسيول على مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق أنقذ من يوم الاحد الماضي 5 / 21 وحتى صباح اليوم الاربعاء الموافق 1440 / 5 / 24 هـ ، (271) شخصاَ منهم (21) في منطقة مكة المكرمة وفي المدينة المنورة (52) وفي تبوك (140) وفي الجوف (32) وفي الحدود الشمالية (26) شخصاً جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز أن الجزء الأكبر من عمليات الانقاذ كان بمنطقة تبوك، بينما بلغ عدد الوفيات (12) حالة في منطقة تبوك ،و(10) حالات وحالة واحدة في المدينة المنورة ،وحالة واحدة في الحدود الشمالية،مشيراً إلى أن جميع حالات الوفاة ناتجة بسبب اجتراف السيول .

وبين أنه تم إخلاء ( 137) شخصا في منطقة تبوك وإيواء (154) شخصاً كان الجزء الأكبر في منطقة تبوك .

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول أفاد بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل لجان لحصر اضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة .

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أوالخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع .