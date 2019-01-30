مشاهدة قناة تليفزيونية يقود للإعدام

بيونج يانج(صدى):

لم يكن يتصور رجال القانون في العالم أن يتحول الريموت كنترول و ” الريسيفر ” إلى أدوات للجريمة وأدلة جنائية تعرض صاحبها وربما أسرته إلى الإعدام شنقاً دونما فكاك ، ولكن هذا ما حدث بالفعل في كوريا الشمالية التي حظرت مشاهدة التليفزيون الكوري الجنوبي وإلا يعاقب المشاهد بالإعدام فوراً .

ووفقاً لـ ” راديو آسيا ” يتم إعدام أولئك الذين يقبلون على انتهاك ذلك الخرق ومشاهدة القنوات التابعة لكوريا الجنوبية، حتى لو تم الأمر فى السر .

وتعتبر هذه التحذيرات دورية خاصةً لقاطني حدود كوريا الشمالية الأقرب للبث وللمعارضة الجنوبية مما يعرضهم لتنفيذ الحكم الغريب على الفور.