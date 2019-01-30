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مشاهدة قناة تليفزيونية يقود للإعدام

مشاهدة قناة تليفزيونية يقود للإعدام
بيونج يانج(صدى):

لم يكن يتصور رجال القانون في العالم أن يتحول الريموت كنترول و ” الريسيفر ” إلى أدوات للجريمة وأدلة جنائية تعرض صاحبها وربما أسرته إلى الإعدام شنقاً دونما فكاك ، ولكن هذا ما حدث بالفعل في كوريا الشمالية التي حظرت مشاهدة التليفزيون الكوري الجنوبي وإلا يعاقب المشاهد بالإعدام فوراً .

ووفقاً لـ ” راديو آسيا ” يتم إعدام أولئك الذين يقبلون على انتهاك ذلك الخرق ومشاهدة القنوات التابعة لكوريا الجنوبية، حتى لو تم الأمر فى السر .

وتعتبر هذه التحذيرات دورية خاصةً لقاطني حدود كوريا الشمالية الأقرب للبث وللمعارضة الجنوبية مما يعرضهم لتنفيذ الحكم الغريب على الفور.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 17 ساعة

كل له نظام يراه صح ، بعكس مايراه غيره ,,

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