مشاهدة قناة تليفزيونية يقود للإعدام
لم يكن يتصور رجال القانون في العالم أن يتحول الريموت كنترول و ” الريسيفر ” إلى أدوات للجريمة وأدلة جنائية تعرض صاحبها وربما أسرته إلى الإعدام شنقاً دونما فكاك ، ولكن هذا ما حدث بالفعل في كوريا الشمالية التي حظرت مشاهدة التليفزيون الكوري الجنوبي وإلا يعاقب المشاهد بالإعدام فوراً .
ووفقاً لـ ” راديو آسيا ” يتم إعدام أولئك الذين يقبلون على انتهاك ذلك الخرق ومشاهدة القنوات التابعة لكوريا الجنوبية، حتى لو تم الأمر فى السر .
وتعتبر هذه التحذيرات دورية خاصةً لقاطني حدود كوريا الشمالية الأقرب للبث وللمعارضة الجنوبية مما يعرضهم لتنفيذ الحكم الغريب على الفور.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 17 ساعة
كل له نظام يراه صح ، بعكس مايراه غيره ,,
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1073 ] نشر منذ 2 ساعتين
المنطق عندما يصل إلى كوريا الشمالية تنتهي حدوده