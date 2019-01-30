عبير سندر تكشف ديانة خطيبها الأجنبي

أميرة خالد(صدى):

كشفت الموديل عبير سندر عن جنسية وديانة خطيبها، قائلة: ” مسلم وبريطاني الجنسية ” ، حيث أثارت حيرة رواد التواصل الاجتماعي بشأن ديانة خطيبها الأجنبي.

وتفاعل خطيبها مع متابعيه، من خلال حسابه على موقع ” إنستجرام ” ، بتأكيده على خبر الخطوبة، قائلاً: ” وصلتني أسئلة كثيرة عن الخبر من وقت ما صار رسمي على إنستغرام.. نعم انخطبنا وإن شاء الله قريب حتجي تعيش معايا في سنغافورة ” .

ولفت خطيبها: ” بس أنا لسه ما بتكلم عربي، اكتبولي بالإنجليزي عشان أقدر أرد عليكم ” .

وكانت سندر أعلنتْ عن دخولها القفص الفضيّ، على مدرب فنون القتال ليام أونيل، حيث انهالت عليها التعليقات لتقديم التهاني والتبريكات لها على هذا الخبر، متمنين لها السعادة والتوفيق في حياتها المقبلة.