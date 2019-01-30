خلال هذا العام.. 110 صالات سينما قادمة

الرياض(صدى):

صرح كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لـ ” لوكس ” خلال حفل افتتاح أول دار سینما بجدة أول من أمس، بأنه سيكون هناك 110 صالات عرض أخرى هذا العام، في عدد من مناطق ومدن المملكة.

أما عن مستقبل صناعة السينما في المملكة، ودور العرض فهي كالتالي:

– 600 صالة عرض خلال الأعوام الـ 3 المقبلة، حيث تتمتع بتقنيات متطورة مثل ” آي ماكس وليزر ” .

– 12 صالة افتتحت في مجتمع ” رد سي مول ” بجدة

حيث تم افتتاح 3 دور سينما بالرياض في مارس المقبل، كما سيتم افتتاح أول دار سينما بالدمام في يونيو 2019.

– 95% من العاملين حاليًا سعوديون ” مليارًا ريال المبلغ المرصود لمستقبل السينما خلال 5 أعوام.