بالصور.. شقيقة ميجان ماركل تسعى لتشويه سمعتها وإفساد فرحتها

لندن(صدى):

تحاول سامنثا ميجان، شقيقة دوقة ساسكس ميجان ماركل، دائمًا تشويه سمعتها وإطلاق الهجوم ضدها حيث أعلنت عن إطلاقها كتاب جديد عن حياة الدوقة ويكشف كل خبايا حياتها.

وكشفت شقيقة ميجان عن إصدارها كتابًا من جزئين، يتناول حياة زوجة الأمير هاري، تحت عنوان ” ظلال على حياة الدوقة ” The Shadows Of The Duchess؛ حيث تنوي إطلاقه في الرّبيع المُقبل، والذي سيتزامن مع ولادة الدوقة لمولودها الأوّل، وهذا ليس بمحض الصّدفة.

وقالت سامنثا عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موضحةً: ” لن أخفي شيئًا، فالعالم لا يعرف الحقيقة كاملة، وكتابي يكشف كلّ ما يدور خلف الكواليس، وثقوا بي، فهناك الكثير في جعبتي ” .